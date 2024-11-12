СМИ: В 2024 году импорт автомобилей в РФ вырос на 45%
За десять месяцев 2024 года импорт автомобилей в Россию вырос на 45,4% к показателю 2023 года и составил 795 тысяч машин, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Автостата».
Уточняется, что рекордный объем импорта был зафиксирован в октябре 2024 года, когда в Россию ввезли 112 тысяч автомобилей, что является наилучшим показателем последних 12 лет.
При этом основную долю импорта составили машины китайского производства, их доля в октябре 2024 года превысила 90%. Вместе с тем в России снизилось число импортных автомобилей из Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
Ранее сообщалось, что в 2024 году спрос на новый коммерческий транспорт китайского производства увеличился на 142%. Доля китайских брендов на российском рынке подросла за год на 4% и превысила отметку в 30%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru