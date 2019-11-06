СМИ узнали причину госпитализации Денёв

Незначительное нарушение кровообращения стало причиной госпитализации известной французской актрисы Катрин Денёв. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление семьи кинодивы. Родные 76-летней актрисы отмечают, что, к счастью, у Денёв нет никаких нарушений моторных функций, однако её необходим отдых.

Ранее стало известно, что французская актриса была госпитализирована в одну из парижских больниц. Причиной недомогания актрисы стало переутомление, вызванное «большой загруженностью работой». Сейчас Катрин Денёв принимает участие в съемках фильма «Когда он был жив». До этого она работала над ролью в фильме «Ужасные джунгли, который снимался на острове Реюньон.

В декабре на мировые киноэкраны выйдет лента «Правда» также с Денев в главной роли.