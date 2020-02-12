СМИ узнали о требованиях ФСБ дать доступ к перепискам россиян

Крупные российские интернет-сервисы летом прошлого года получили письма с требованием обеспечить ФСБ доступ к перепискам пользователей. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в трех интернет-компаниях.

В частности, источник издания в одной из компаний, которая входит в реестр операторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, сообщил, что взаимодействие с ведомством идет и уже ряд интернет-компаний установили необходимое оборудование для передачи данных в ФСБ.

Как напоминают в издание, это является легальными действиями, поскольку в правилах взаимодействия ОРИ со спецслужбами, которые были утверждены кабмином РФ в 2014 году, содержится обязательство компаний предоставлять данные ФСБ, в том числе переписку, аудиосообщения и другое. В противном случае предусматривается блокировка.

