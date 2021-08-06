СМИ узнали о просьбе портов разрешить прием круизных судов с иностранцами
Разрешить прием круизных судов и пассажирских паромов с иностранцами предложил «Росморпорт». В компании рассказали, что операторы круизных терминалов несут серьезные убытки из-за действующего с марта прошлого года запрета, связанного с пандемией коронавируса.
В связи с этим, крупнейшие пассажирские порты нашей страны и круизные предприятия обратились к властям с просьбой. Они предлагают открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить заход судов для иностранных туристов, пишет «Коммерсантъ».
Ранее союз туриндустрии России рассказал о падении цен на речные круизы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru