СМИ узнали, как Кокорин отметил своё освобождение
Футболист Александр Кокорин не так широко отметил свой выход из колонии. В одном из ресторанов Москвы бывший сиделец снял закрытый зал, куда пригласил не более девяти друзей, сообщает Mash. Согласно инсайдерской информации, за вечер тёплая компания выложила за угощение и напитки 73 тысячи рублей.
Как напоминает «Свободная пресса», форвард «Зенита» в понедельник вышел из исправительного учреждения в Белгородской области по условно-досрочному освобождению вместе со своим младшим братом и футболистом Павлом Мамаевым.
Они отбывали наказание за драки в центре Москвы. Кокорин и Мамаев собираются приехать в Клинцовский городской суд, где 24 сентября будут рассматривать ходатайство об УДО их товарища Александра Протасовицкого, осужденного вместе с ними.
Как отмечает Газета.ру, ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов поведал, когда Александр Кокорин сможет начать выступление за основной состав петербургского «Зенита».
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