СМИ узнали, как Кокорин отметил своё освобождение

Как напоминает «Свободная пресса», форвард «Зенита» в понедельник вышел из исправительного учреждения в Белгородской области по условно-досрочному освобождению вместе со своим младшим братом и футболистом Павлом Мамаевым.

Они отбывали наказание за драки в центре Москвы. Кокорин и Мамаев собираются приехать в Клинцовский городской суд, где 24 сентября будут рассматривать ходатайство об УДО их товарища Александра Протасовицкого, осужденного вместе с ними.

Как отмечает Газета.ру, ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов поведал, когда Александр Кокорин сможет начать выступление за основной состав петербургского «Зенита».



