СМИ: Южная Корея рассмотрит возможность сотрудничества с Францией по делу Telegram

Ранее южнокорейская полиция начала расследование против мессенджера по делу о преступлениях сексуального характера, связанных с распространением дипфейков корейских женщин. Там уточнили, что планируют изучить возможность совместного расследования с французскими правоохранительными органами и другими международными организациями.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопросы к сооснователю Telegram Павлу Дурову по деятельности мессенджера в России были, но его не арестовывали, передает RT.



