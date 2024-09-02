СМИ: Южная Корея рассмотрит возможность сотрудничества с Францией по делу Telegram
Полиция Южной Кореи собирается изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования против Telegram, сообщило агентство Рёнхап.
Ранее южнокорейская полиция начала расследование против мессенджера по делу о преступлениях сексуального характера, связанных с распространением дипфейков корейских женщин. Там уточнили, что планируют изучить возможность совместного расследования с французскими правоохранительными органами и другими международными организациями.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопросы к сооснователю Telegram Павлу Дурову по деятельности мессенджера в России были, но его не арестовывали, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru