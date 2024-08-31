Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе функции «люди рядом»

Пользователи приложения в разных странах сообщают о потере доступа к функции, которая позволяет увидеть других юзеров, которые находятся рядом с вами. Также не появляются «локальные группы». О проблемах пишут пользователи из Европы, России и Африки. В прошлом данную функцию критиковали европейские власти — в некоторых странах ее использовали для продажи наркотиков и проституции.

В России функция «Люди рядом» также приводила к скандалам — ее несколько раз использовали для домогательства к несовершеннолетним (их находили с помощью данной опции и начинали писать в личные сообщения). Подобные случаи произошли происходили в нескольких регионах России.



При этом у части пользователей функция работает и сейчас, а об ее отключении Telegram не сообщал.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко сообщил «Радиоточке НСН», что основателю Telegram Павлу Дурову будет сложно избежать тюрьмы во Франции, если он не захочет откупиться, поделившись прибылью от бизнеса.

