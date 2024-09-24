СМИ: Ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей

Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова связано со строительством трёх кадетских корпусов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства утверждает, общая стоимость строительства составила 14 млрд рублей, однако проверки выявили недоделки и невыполненные работы на два млрд 184 млн рублей - в эту сумму и оценили причинённый ущерб.

«Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову», - уточнил источник.

Следствие считает, что за взятку экс-замминистра обеспечил заключение контрактов на выгодных для компании условиях.

Ранее Басманный суд Москвы до 23 декабоя 2024 года продлил срок ареста Иванова, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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