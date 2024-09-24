СМИ: Ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей
Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова связано со строительством трёх кадетских корпусов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
Собеседник агентства утверждает, общая стоимость строительства составила 14 млрд рублей, однако проверки выявили недоделки и невыполненные работы на два млрд 184 млн рублей - в эту сумму и оценили причинённый ущерб.
«Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову», - уточнил источник.
Следствие считает, что за взятку экс-замминистра обеспечил заключение контрактов на выгодных для компании условиях.
Ранее Басманный суд Москвы до 23 декабоя 2024 года продлил срок ареста Иванова, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru