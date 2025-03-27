Умер радиоведущий и актер Алексей Веселкин

На 64-м году жизни от рака крови умер актер и радиоведущий, заслуженный артист России Алексей Веселкин. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра.

Сообщается, что Веселкин болел больше года и умер поздно вечером 26 марта в своей квартире в столичном районе Митино.

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По словам его коллеги Сергея Стиллавина, Веселкин до последнего верил в выздоровление и стремился работать в эфире, хотя сил уже не оставалось.

Веселкин играл в театре, вел несколько телепередач, а также был ведущим детского шоу «Хочу все знать» на радиостанции «Маяк».

Ранее ушла из жизни народная артистка РСФСР, актриса, звезда фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» Лариса Голубкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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