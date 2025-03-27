Умер радиоведущий и актер Алексей Веселкин

На 64-м году жизни от рака крови умер актер и радиоведущий, заслуженный артист России Алексей Веселкин. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра.

Сообщается, что Веселкин болел больше года и умер поздно вечером 26 марта в своей квартире в столичном районе Митино.