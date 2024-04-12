СМИ: Умер модельер Роберто Кавалли

На 84 году жизни скончался известный итальянский модельер Роберто Кавалли, пишет Milano Finanza.

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В прошлом году у Кавалли родился шестой ребенок. Матерью малыша стала шведская модель Сандра Нильссон, которая на 45 лет младше модельера.

Известно, что последний год Кавалли тяжело болел, но продолжал работать.

Бренд Кавалли считается воплощением гламура, кричащей женственности и блеска на грани вульгарности.

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ФОТО: РИА Новости
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