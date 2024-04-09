Умер нобелевский лауреат по физике Питер Хиггс

«Он скончался мирно дома в понедельник 8 апреля после непродолжительной болезни», - сказано в сообщении.

Хиггс предсказал существование частицы бозон в 1964 году. Позже ее назвали в честь ученого. В 2013 году исследователь получил Нобелевскую премию по физике.

В конце марта в возрасте 90 лет умер американо-израильский психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. В своих трудах он опроверг убеждение о том, что человек руководствуется рациональными мотивами при принятии финансовых решений, отмечает «Радиоточка НСН».

