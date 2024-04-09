Умер нобелевский лауреат по физике Питер Хиггс
Предсказавший существование частицы бозон британский ученый и лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс умер на 95-м году жизни, говорится в пресс-релизе на сайте Эдинбургского университета.
«Он скончался мирно дома в понедельник 8 апреля после непродолжительной болезни», - сказано в сообщении.
Хиггс предсказал существование частицы бозон в 1964 году. Позже ее назвали в честь ученого. В 2013 году исследователь получил Нобелевскую премию по физике.
В конце марта в возрасте 90 лет умер американо-израильский психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. В своих трудах он опроверг убеждение о том, что человек руководствуется рациональными мотивами при принятии финансовых решений, отмечает «Радиоточка НСН».
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