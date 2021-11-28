СМИ: умер Александр Градский

Скончался российский композитор Александр Градский, сообщают «Известия».

СМИ: Александра Градского экстренно госпитализировали

Ему было 73 года. Музыкант ушел из жизни минувшей ночью в 2:10 мск.

Накануне сообщалось, что состояние госпитализированного с подозрением на инсульт артиста остается тяжелым. Музыканту стало плохо дома, после чего его доставили в одну из клиник Москвы.

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ФОТО: pixabay.com
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