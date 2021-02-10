СМИ: Юлия Навальная улетела в Германию

Супруга Алексея Навального Юлия покинула Россию. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. По имеющимся данным, Юлия Навальная вылетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.

Сам оппозиционер был арестован 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. На прошлой неделе суд заменил Навальному условный срок на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. Оппозиционера обвинили в том, что он нарушал условия испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше».

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А ранее в среду, 10 февраля, стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Как пишет «Интерфакс», в суде уточнили, что мера пресечения избрана Волкову «по ходатайству следствия», срок будет исчисляться «с момента экстрадиции Волкова на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ».

Ранее Волкову было предъявлено заочное обвинение по статьям «склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Соратника Навального объявили в межгосударственный розыск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Несанкционированный МитингГерманияАлексей Навальный
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