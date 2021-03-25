СМИ: Юлия Навальная снова улетела в Германию

Супруга Алексея Навального Юлия вновь улетела в Германию, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«Вторая Тихановская». Юлия Навальная вернулась в Германию

Рейс состоялся в среду, 24 марта, отмечает Ura.ru.

В феврале Юлия Навальная уже покидала Россию: жена оппозиционера, приговоренного к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше», вылетала во Франкфурт 10 февраля. По данным СМИ, Навальная посещала Германию с частным визитом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияАлексей Навальный
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