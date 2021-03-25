СМИ: Юлия Навальная снова улетела в Германию
25 марта 202108:19
Супруга Алексея Навального Юлия вновь улетела в Германию, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.
Рейс состоялся в среду, 24 марта, отмечает Ura.ru.
В феврале Юлия Навальная уже покидала Россию: жена оппозиционера, приговоренного к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше», вылетала во Франкфурт 10 февраля. По данным СМИ, Навальная посещала Германию с частным визитом.
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25 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru