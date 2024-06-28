СМИ: Украинские мошенники придумали новую схему по выманиванию денег у россиян

Корреспондент издания под видом соискателя откликнулся на вакансию киевского центра и узнал о новом алгоритме работы. Работодатель готов предложить обширные базы данных для поиска информации о россиянах, с которыми будет работать мошенник. Чаще всего в качестве жертвы выбирают представителей более старшего возраста. Также в приоритете работающие люди, к которым можно обратиться от лица директора организации.

Схему «Ректорат» украинские мошенники используют уже несколько месяцев, она позволяет разово охватить больше людей. Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджер, используя фальшивый аккаунт. Задача первого человека, который работает с потенциальной жертвой, напугать серьезными последствиями, например, потерей работы или возбуждением уголовного дела.

Мошенники могут сообщать, что счета человека намерены взломать, чтобы отправить деньги на пожертвования ВСУ. Если запугать получилось, контакт жертвы передают следующему мошеннику в цепочке, который для решения проблемы советует перевести деньги на «безопасный счет».

Ранее директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко сообщил, что свыше 90% IT-преступлений в РФ совершается из колл-центров, которые находятся на Украине, с помощью технологий НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».

