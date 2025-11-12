СМИ: Ухудшение качества мобильного интернета в Петербурге связано с мерами безопасности
В Санкт-Петербурге введены временные ограничения на работу мобильного интернета в рамках мер безопасности, сообщает 78.ru.
Как сообщил городской комитет по информатизации и связи, несмотря на нестабильность связи в некоторых районах, государственные интернет-ресурсы остаются полностью доступными. Крупнейшие операторы связи заявили, что перебои вызваны внешними обстоятельствами, а не действиями с их стороны.
Жителям города рекомендовано переходить на Wi-Fi и использовать SMS-сообщения для надежной связи.
Ранее жители более 15 регионов РФ пожаловались на сбои мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
