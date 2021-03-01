СМИ: уголовное дело завели на майора из Петербурга за утечку данных для расследования о Навальном

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за «слива» данных о пассажирах рейсов, на которых передвигался политик Алексей Навальный. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что «слитая» информация могла фигурировать в расследовании Bellingcat и The Insider о предполагаемых отравителях Навального.