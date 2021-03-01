СМИ: уголовное дело завели на майора из Петербурга за утечку данных для расследования о Навальном
Главное следственное управление СК по Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за «слива» данных о пассажирах рейсов, на которых передвигался политик Алексей Навальный. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что «слитая» информация могла фигурировать в расследовании Bellingcat и The Insider о предполагаемых отравителях Навального.
Ранее СКР по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника отдела полиции №6. По версии следствия, он предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу.
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