СМИ: уголовное дело завели на майора из Петербурга за утечку данных для расследования о Навальном

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за «слива» данных о пассажирах рейсов, на которых передвигался политик Алексей Навальный. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что «слитая» информация могла фигурировать в расследовании Bellingcat и The Insider о предполагаемых отравителях Навального.

Bellingcat: За Навальным и Кара-Мурзой перед отравлением следили одни и те же люди

Ранее СКР по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника отдела полиции №6. По версии следствия, он предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Санкт-ПетербургРасследованиеАлексей Навальный
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