СМИ: Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ
Уголовное дело о взяточничестве было возбуждено в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова (МГМСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов», — пояснил собеседник агентства, не уточнив детали.
В учебном заведении в свою очередь отметили, что оказывают правоохранительным органам содействие и на работе вуза сложившаяся ситуация не отразится, университет продолжит учебный процесс.
Ранее в правоохранительных органах сообщили о проведении следственных мероприятий среди студентов и преподавателей университета по подозрению в приобретении экзаменов.
Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что были проведены обыски по местам проживания некоторых студентов и сотрудников учебного заведения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru