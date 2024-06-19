СМИ: Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ

В учебном заведении в свою очередь отметили, что оказывают правоохранительным органам содействие и на работе вуза сложившаяся ситуация не отразится, университет продолжит учебный процесс.

Ранее в правоохранительных органах сообщили о проведении следственных мероприятий среди студентов и преподавателей университета по подозрению в приобретении экзаменов.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что были проведены обыски по местам проживания некоторых студентов и сотрудников учебного заведения, передает «Радиоточка НСН».