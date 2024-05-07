СМИ: Учительницу математики обманули на шесть миллионов рублей

Учительницу математики московской школы обманули на шесть миллионов рублей на инвестициях, сообщает телеграм-канал «Baza».

Женщину начали "разводить" по телефону 17 апреля. Она получила звонок от некоего мужчины, который предложил ей заняться инвестициями, и таким образом преумножить свое состояние. Уже спустя три дня учительница отправила мошенникам 90 тысяч рублей на незнакомый номер, уточняется в материале.

В Чебоксарах школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Женщина считала, что занимается инвестициями, поэтому каждые несколько дней переводила крупные суммы денег. Помимо переводов, 1,2 млн она передала наличными через свою дочь на встрече в «Москва-Сити», а спустя время довезла туда сама еще почти миллион рублей.

Учительница обратилась в полицию только 1 мая. Сумма ущерба оценивается в шесть миллионов рублей.

Ранее стало известно, что мошенники выманили у лидера группы «Калинов мост» 134 тысячи рублей. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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