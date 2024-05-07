СМИ: Учительницу математики обманули на шесть миллионов рублей
Учительницу математики московской школы обманули на шесть миллионов рублей на инвестициях, сообщает телеграм-канал «Baza».
Женщину начали "разводить" по телефону 17 апреля. Она получила звонок от некоего мужчины, который предложил ей заняться инвестициями, и таким образом преумножить свое состояние. Уже спустя три дня учительница отправила мошенникам 90 тысяч рублей на незнакомый номер, уточняется в материале.
Женщина считала, что занимается инвестициями, поэтому каждые несколько дней переводила крупные суммы денег. Помимо переводов, 1,2 млн она передала наличными через свою дочь на встрече в «Москва-Сити», а спустя время довезла туда сама еще почти миллион рублей.
Учительница обратилась в полицию только 1 мая. Сумма ущерба оценивается в шесть миллионов рублей.
Ранее стало известно, что мошенники выманили у лидера группы «Калинов мост» 134 тысячи рублей. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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