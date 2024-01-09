СМИ: Ученые допустили, что 2024 год станет самым жарким в истории

По данным Всемирной метеорологической организации, 2023 год был самым жарким в истории. Глобальная температура превысила средний показатель на 1,4 градуса. Ожидается, что в 2024 году этот показатель станет выше более чем на 1,5 градуса.

Потепление связывают с явлением Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя в экваториальной части Тихого океана, пишет RT. По словам ученых, между нагревом океана и повышением температуры на поверхности Земли есть задержка, и второй год под влиянием этого явления может стать более жарким.

Кроме того, эксперты предупредили о грядущем усилении засухи и наводнений, отмечает телеканал «360».

