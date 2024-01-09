СМИ: Ученые допустили, что 2024 год станет самым жарким в истории
Текущий год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследования специалистов.
По данным Всемирной метеорологической организации, 2023 год был самым жарким в истории. Глобальная температура превысила средний показатель на 1,4 градуса. Ожидается, что в 2024 году этот показатель станет выше более чем на 1,5 градуса.
Потепление связывают с явлением Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя в экваториальной части Тихого океана, пишет RT. По словам ученых, между нагревом океана и повышением температуры на поверхности Земли есть задержка, и второй год под влиянием этого явления может стать более жарким.
Кроме того, эксперты предупредили о грядущем усилении засухи и наводнений, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru