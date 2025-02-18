СМИ: Участников переговоров в Эр-Рияде кормили стейками и ягнятиной

Участников прошедших в Саудовской Аравии российско-американских переговоров кормили салатом с авокадо, сэндвичами и различными закусками. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в качестве основных блюд в меню обеда, который прошёл в перерыве встречи, вошли морепродукты и лосось с оливковым маслом, а также стейк рибай с овощами, филе морского окуня с креветками и ягнёнок с рисом.

На десерт были предложены чизкейк и фрукты.

Ранее гостям государственного приёма, организованного председателем КНДР Ким Чен Ыном в честь визита президента РФ Владимира Путина, предложили блюда корейской кухни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мария Захарова
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