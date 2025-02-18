СМИ: Участников переговоров в Эр-Рияде кормили стейками и ягнятиной

Отмечается, что в качестве основных блюд в меню обеда, который прошёл в перерыве встречи, вошли морепродукты и лосось с оливковым маслом, а также стейк рибай с овощами, филе морского окуня с креветками и ягнёнок с рисом.

На десерт были предложены чизкейк и фрукты.

Ранее гостям государственного приёма, организованного председателем КНДР Ким Чен Ыном в честь визита президента РФ Владимира Путина, предложили блюда корейской кухни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

