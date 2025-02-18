СМИ: Участников переговоров в Эр-Рияде кормили стейками и ягнятиной
Участников прошедших в Саудовской Аравии российско-американских переговоров кормили салатом с авокадо, сэндвичами и различными закусками. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в качестве основных блюд в меню обеда, который прошёл в перерыве встречи, вошли морепродукты и лосось с оливковым маслом, а также стейк рибай с овощами, филе морского окуня с креветками и ягнёнок с рисом.
На десерт были предложены чизкейк и фрукты.
Ранее гостям государственного приёма, организованного председателем КНДР Ким Чен Ыном в честь визита президента РФ Владимира Путина, предложили блюда корейской кухни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канада выступила против возвращения России в «Большую семерку»
- РЖД будут списывать баллы за правонарушения в поездах
- Путин поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области по 65 тысяч рублей
- Певица Бьянка подала в суд на лейбл Koala Music
- Китайский мультфильм «Нэчжа 2» стал самым кассовым в истории
- Россия и США не обсуждали снятие санкций
- СМИ: Участников переговоров в Эр-Рияде кормили стейками и ягнятиной
- Спецпосланник Келлог войдет в переговорную группу с Россией по Украине
- Зеленский назвал переговоры РФ и США «обсуждением ультиматума Украине»
- ЦБ: Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru