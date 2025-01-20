СМИ раскрыли меню инаугурационного обеда Трампа
Инаугурационный обед, который состоится после приведения к присяге избранного президента США Дональда Трампа, начнётся с игристого вина от винодельни Gruet в Нью-Мексико. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, всего в меню обеда вошли три блюда. Первым стал чесапикский крабовый пирог с томатным тартаром, лавровым соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом чиве.
Вторым блюдом является станет рибай-стейк из крупной омаховской ангусской породы, к которому прилагаются морковь Thumbelina, брокколи рабе, соус из моркови с травами, трюфельный джусом из красного вина и картофельный гратен.
В качестве десерта гостям преподнесут террин из яблок Миннесоты со сметанным мороженым и соленой карамелью.
К каждому из блюд будут предлагаться тихие и игристые вина из различных регионов США.
Ранее встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась государственным ужином, в меню которого были салат с карельской форелью и свежими огурцами, крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, а также борщ с томлёной уткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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