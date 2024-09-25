СМИ: Участникам нападения на офис Wildberries грозит пожизненное заключение
25 сентября 202405:33
Злоумышленникам, напавшим на офис маркетплейса Wildberries в Москве, грозит пожизненное заключение, сообщает РИА Новости.
Басманный суд арестовал три десятка человек, им предъявлены обвинения по пяти статьям. За три из них предусмотрено лишение свободы пожизненно.
Ранее трое фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries признали вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru