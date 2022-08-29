ФСБ установила соучастника убийства Дарьи Дугиной

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Девушка, дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина, возвращалась с фестиваля «Традиция», когда в ее авто сработало взрывное устройство. ФСБ раскрыла убийство: по данным ведомства, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Впоследствии исполнитель убийства скрылась в Эстонии, отмечает Ura.ru. Дугину посмертно наградили орденом Мужества, напоминает РИА ФАН.

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что Цыганенко прибыл в РФ через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до гибели Дугиной. В ФСБ указали, что мужчина обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя Юлии Зайко, реально существующей гражданки Казахстана. Кроме того, Цыганенко вместе с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже в Москве.

Также ФСБ установила, что исполнительница убийства Дарьи Дугиной лично наблюдала за журналисткой на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция».

