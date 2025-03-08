СМИ: У жены экс-гендиректора КРКО Лукина нашли BMW X6 с номером 777

У супруги арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина нашли автомобиль BMW X6 с номером 777. Об этом свидетельствуют данные регистрационных документов, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно отчетам, авто 2020 года оформлено на супругу Лукина. Средняя стоимость такой машины без пробега на февраль 2025 года составила примерно 10 млн рублей. Открытые данные свидетельствуют, что цена на номера с «тремя семерками» варьируется от 0,5 млн до 7 млн рублей в зависимости от сочетания букв и цифр.

Сообщалось, что за последние три года в Москве и Подмосковье на авто, оформленное на жену Лукина, было выписано 17 штрафов. При этом ни одно взыскание не было зарегистрировано в Курской области. Неоплаченных штрафов на автомобиле не числится.