СМИ: У жены экс-гендиректора КРКО Лукина нашли BMW X6 с номером 777
У супруги арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина нашли автомобиль BMW X6 с номером 777. Об этом свидетельствуют данные регистрационных документов, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно отчетам, авто 2020 года оформлено на супругу Лукина. Средняя стоимость такой машины без пробега на февраль 2025 года составила примерно 10 млн рублей. Открытые данные свидетельствуют, что цена на номера с «тремя семерками» варьируется от 0,5 млн до 7 млн рублей в зависимости от сочетания букв и цифр.
Сообщалось, что за последние три года в Москве и Подмосковье на авто, оформленное на жену Лукина, было выписано 17 штрафов. При этом ни одно взыскание не было зарегистрировано в Курской области. Неоплаченных штрафов на автомобиле не числится.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что, по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, заказчиком работ по их установке являлась курская корпорация развития. Было заведено уголовное дело. Известно, что указанная корпорация уже фигурирует в других уголовных делах, при этом самого Лукина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Ранее Генеральная прокуратура России через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей и нескольких коммерсантов свыше 3,2 млрд рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области. Об этом говорят исковые материалы, с которыми ознакомилось агентство.
Отмечается, что иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов и иные лица, а также компании ООО «КТК Сервис», ООО «Торговый Дом Курск» и еще несколько фирм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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