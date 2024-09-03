Генерал Попов потребовал допросить бывших сослуживцев в качестве свидетелей

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов попросил привлечь нескольких своих бывших сослуживцев в качестве свидетелей стороны защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

По его словам, защита настаивает на допросе восьми командиров, включая генералов и полковников, которые могут подтвердить невиновность Попова.