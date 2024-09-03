Генерал Попов потребовал допросить бывших сослуживцев в качестве свидетелей
Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов попросил привлечь нескольких своих бывших сослуживцев в качестве свидетелей стороны защиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
По его словам, защита настаивает на допросе восьми командиров, включая генералов и полковников, которые могут подтвердить невиновность Попова.
Адвокат также выразил недовольство по поводу отказа следствия удовлетворить ходатайство о допросе свидетелей и требует продлить срок ознакомления с материалами дела.
Попов был арестован 17 мая, затем переведен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, в частности, в хищении металлопроката на сумму 130 млн рублей. Попов свою вину отрицает и утверждает, что не имеет никаких активов кроме долгов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru