СМИ: У Заворотнюк начался отёк мозга
На фоне тяжёлой болезни у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга. Об этом сообщают многочисленные СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash.
Ранее сегодня стало известно, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели в реанимацию. Как пишут «Известия», артистка находится в крайне тяжёлом состоянии. По некоторым данным, Заворотнюк госпитализировали более двух недель назад, после возвращения актрисы из Польши – там она якобы проходила лечение, которое не принесло желаемых результатов.
Между тем, ранее СМИ писали, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. По этой причине артистка отменила все спектакли со своим участием, а также перестала появляться на публике. Позже эту информацию опровергла директор «прекрасной няни» Марина Потапова, отмечает РИА ФАН.
Ранее НСН писала, что признать банкротом актрису Анастасию Заворотнюк требует «Русский ипотечный банк». Как сообщает Ura.ru, иск по этому вопросу банк подал в Арбитражный суд Москвы. Банк заявляет, что актриса имеет задолженность по ипотечным платежам в размере 537 043 долларов.
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