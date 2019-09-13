СМИ: У Заворотнюк начался отёк мозга

На фоне тяжёлой болезни у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга. Об этом сообщают многочисленные СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash.

Ранее сегодня стало известно, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели в реанимацию. Как пишут «Известия», артистка находится в крайне тяжёлом состоянии. По некоторым данным, Заворотнюк госпитализировали более двух недель назад, после возвращения актрисы из Польши – там она якобы проходила лечение, которое не принесло желаемых результатов.