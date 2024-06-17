СМИ: У закрытого ИП актрисы Заворотнюк нашли долг в 140 тысяч рублей
Закрытое в сентябре 2023 года ИП заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк оказалось в списке должников Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, компания актрисы занималась кинопроизводством, радио- и телевещанием. Размер долга составил почти 140 тысяч рублей.
Отмечается, что в настоящее время счета артистки заблокированы. Доступны они станут только в момент вступления родственников в наследство, это произойдёт в конце ноября текущего года. Долги тоже достанутся наследникам.
Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с глиобластомой головного мозга. Ей было 53 года. Прощание с актрисой пройдет 1 июня в Покровском монастыре, похоронят её на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru