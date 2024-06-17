Маск предсказал, что в будущем мозговые импланты заменят телефоны
Люди в будущем перестанут пользоваться телефонами и будут общаться с помощью мозговых имплантов. Об этом заявил миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
Бизнесмен прокомментировал пост в пародийном аккаунте Not Elon Musk, автор которого поинтересовался, установили бы пользователи интерфейс Neuralink себе в мозг для управления «своим новым телефоном X силой мысли».
«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — написал Маск.
В январе первому в истории человеку успешно вживили в мозг имплант Neuralink. Позже стало известно, что пациент смог управлять компьютерной мышью и играть в шахматы силой мысли, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над тремя областями уничтожили шесть украинских БПЛА
- Маск предсказал, что в будущем мозговые импланты заменят телефоны
- В Воронежской области уничтожили два беспилотника
- СМИ: Более 2750 украинцев освободили из тюрем и отправили воевать
- Пушков заявил о провале саммита по Украине
- Над Липецкой областью сбиты два беспилотника
- Мультфильм «10 жизней» возглавил кинопрокат в России за выходные
- В Турции при жертвоприношениях пострадали 16 тысяч человек
- Столтенберг: НАТО должен продемонстрировать свой ядерный потенциал
- В Госдуме предлагают не считать превышением самообороны случаи проникновения в жилище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru