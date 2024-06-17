Маск предсказал, что в будущем мозговые импланты заменят телефоны

Бизнесмен прокомментировал пост в пародийном аккаунте Not Elon Musk, автор которого поинтересовался, установили бы пользователи интерфейс Neuralink себе в мозг для управления «своим новым телефоном X силой мысли».

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — написал Маск.

В январе первому в истории человеку успешно вживили в мозг имплант Neuralink. Позже стало известно, что пациент смог управлять компьютерной мышью и играть в шахматы силой мысли, пишет Ura.ru.

