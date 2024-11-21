СМИ: У генпродюсера Kion Мишина проходят обыски
21 ноября 202417:27
У генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина проходят обыски, пишет Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, правоохранители нашли дома у Мишина в коттеджном поселке «Раздоры» сверток с неизвестным веществом. Загадочную находку направили на экспертизу.
Мишин участвовал в той самой «Голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. СМИ писали, что Мишин был одним из ее организаторов.
Ранее стало известно, что силовики провели обыски в офисе Zenden в Москве на Щукинской улице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru