СМИ: У генпродюсера Kion Мишина проходят обыски

У генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина проходят обыски, пишет Telegram-канал Baza.

СМИ: В офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски

По данным СМИ, правоохранители нашли дома у Мишина в коттеджном поселке «Раздоры» сверток с неизвестным веществом. Загадочную находку направили на экспертизу.

Мишин участвовал в той самой «Голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. СМИ писали, что Мишин был одним из ее организаторов.

Ранее стало известно, что силовики провели обыски в офисе Zenden в Москве на Щукинской улице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КинотеатрОбыски

Горячие новости

Все новости

партнеры