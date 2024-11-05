СМИ: В офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски

Обыски проводили национальная финансовая прокуратура (PNF) и следователи центрального управления по борьбе с коррупцией.

Отмечается, что два года назад было начато расследование по делу об отмыванию денег и налоговых мошенничествах внутри компании.

Ранее полиция задержала подростка, подозреваемого в нападении на пассажиров электрички в пригороде Парижа, напоминает RT.

