СМИ: В офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски

Обыски из-за дела об уклонении от уплаты налогов прошли в офисах стримингового сервиса Netflix в Париже и Амстердаме, передает французская газета Le Parisen со ссылкой на судебный источник.

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Обыски проводили национальная финансовая прокуратура (PNF) и следователи центрального управления по борьбе с коррупцией.

Отмечается, что два года назад было начато расследование по делу об отмыванию денег и налоговых мошенничествах внутри компании.

Ранее полиция задержала подростка, подозреваемого в нападении на пассажиров электрички в пригороде Парижа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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