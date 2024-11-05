СМИ: В офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски
Обыски из-за дела об уклонении от уплаты налогов прошли в офисах стримингового сервиса Netflix в Париже и Амстердаме, передает французская газета Le Parisen со ссылкой на судебный источник.
Обыски проводили национальная финансовая прокуратура (PNF) и следователи центрального управления по борьбе с коррупцией.
Отмечается, что два года назад было начато расследование по делу об отмыванию денег и налоговых мошенничествах внутри компании.
Ранее полиция задержала подростка, подозреваемого в нападении на пассажиров электрички в пригороде Парижа, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru