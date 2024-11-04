СМИ: У экс-губернатора Ростовской области Голубева прошли обыски после отставки

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев, объявивший о своей отставке и переходе на новую работу, оказался в центре внимания силовых структур. Источник 161.RU в правоохранительных органах сообщил, что деятельность Голубева проверяется московскими следственными службами.

По данным собеседника, 2 ноября в рабочем кабинете губернатора прошли обыски. Представители ФСБ из Москвы провели проверку в органах власти региона и объявили о предстоящем возбуждении уголовных дел.