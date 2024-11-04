СМИ: У экс-губернатора Ростовской области Голубева прошли обыски после отставки
Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев, объявивший о своей отставке и переходе на новую работу, оказался в центре внимания силовых структур. Источник 161.RU в правоохранительных органах сообщил, что деятельность Голубева проверяется московскими следственными службами.
По данным собеседника, 2 ноября в рабочем кабинете губернатора прошли обыски. Представители ФСБ из Москвы провели проверку в органах власти региона и объявили о предстоящем возбуждении уголовных дел.
В числе подозреваемых значатся несколько заместителей сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, которых подозревают в финансовых махинациях. После обысков, по словам источника, дело ограничилось беседами и предупреждениями, но дальнейшие расследования продолжаются.
В числе фигурантов упоминается и министр транспорта Виталий Кушнарев, однако в его отношении пока обыски не проводились, и его участие в проверках отложено, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пресс-служба Голубева опровергла сообщения об обысках у бывшего губернатора
- Цискаридзе: Цены на театральные билеты недоступны для большинства зрителей
- Путин утвердил участника «Времени героев» на пост губернатора Тамбова
- Министр строительства Сербии подал в отставку после трагедии в Новом Саде
- Грета Тунберг принимает участие в митинге оппозиции в Тбилиси
- СМИ: У экс-губернатора Ростовской области Голубева прошли обыски после отставки
- Самолет Петербург-Уфа вернулся в Пулково из-за сигнала о пожаре
- СМИ: В ЕС опасаются, что Трамп остановит помощь Украине
- Минпросвещения не планирует сокращать школьное обучение
- Самолет Петербург-Уфа вернулся в Пулково, причины устанавливаются
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru