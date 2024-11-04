Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что уходит в отставку
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале заявил, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
Он поблагодарил «всех коллег и соратников», которые помогали региону «делать результативные и эффективные шаги в развитии», а также тех, «кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения».
«Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», - заключил чиновник.
Ранее об отставке в связи с переходом на работу на федеральном уровне заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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