СМИ: У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

Согласно данным, среди предметов, которые должны быть обращены в доход государства, значатся украшения и наручные часы Omega, Rolex, Longines, Chaumet и Jaquet Droz (общая стоимость часов превышает 9,6 млн рублей), а также деньги. Отмечается, что производство по конфискации имущества было возбуждено в конце ноября.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы признал Ивана Белозерцева виновным во взяточничестве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. По решению суда, экс-чиновнику было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Кроме того, его оштрафовали на сумму более 450 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

