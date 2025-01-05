СМИ: У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество

У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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Согласно данным, среди предметов, которые должны быть обращены в доход государства, значатся украшения и наручные часы Omega, Rolex, Longines, Chaumet и Jaquet Droz (общая стоимость часов превышает 9,6 млн рублей), а также деньги. Отмечается, что производство по конфискации имущества было возбуждено в конце ноября.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы признал Ивана Белозерцева виновным во взяточничестве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. По решению суда, экс-чиновнику было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Кроме того, его оштрафовали на сумму более 450 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт Правительства Пензенской области
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