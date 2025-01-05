СМИ: У экс-губернатора Пензенской области начали конфисковывать имущество
У осужденного за взяточничество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество, его долги превышают 8,4 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно данным, среди предметов, которые должны быть обращены в доход государства, значатся украшения и наручные часы Omega, Rolex, Longines, Chaumet и Jaquet Droz (общая стоимость часов превышает 9,6 млн рублей), а также деньги. Отмечается, что производство по конфискации имущества было возбуждено в конце ноября.
В январе 2024 года Измайловский суд Москвы признал Ивана Белозерцева виновным во взяточничестве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. По решению суда, экс-чиновнику было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Кроме того, его оштрафовали на сумму более 450 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru