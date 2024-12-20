Экс-главу района Санкт-Петербурга обвинили в получении взятки
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) обвинили экс-главу Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко в получении взятки в размере шести миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
Сейчас решается вопрос об избрании Фадеенко меры пресечения.
Следствие полагает, что фигурант потребовал взятку в размере шести миллионов рублей от учредителя охранного предприятия, имеющего множество госконтрактов с образовательными учреждениями района. Деньги должны были быть переданы через посредников, Фадеенко обещал за вознаграждение обеспечить последующее заключение контрактов.
Преступление было совершено в период с 9 ноября до 5 декабря 2024 года. В качестве посредника Фадеенко привлек знакомого. Предприниматель сообщил сотрудникам силовых ведомств о произошедшем, после чего передал взятку, частично состоявшую из муляжа, через посредника.
Процесс передачи взятки был запечатлен на видео, после чего Фадеенко задержали.
Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль, ранее Росалкогольрегулирование) Елену Афанасенко по делу о получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru