СМИ: У части пользователей Wildberries были отменены заказы из-за сбоя

Как уточнили в Wildberries,в ближайшее время статус заказа будет обновлен на корректный, затем его можно будет забрать в пунктах выдачи. При этом пользователям вернут деньги за обратную доставку товара.

В конце августа сообщалось о сбое в работе маркетплейса Wildberries. В жалобах пользователи уточняли, что они испытывают трудности с загрузкой данных о доставках и покупках и личной информации, также заявляли об отсутствии возможности получить деньги за отмененный заказ.

В июне стало известно о планах по слиянию Russ и Wildberries, руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук отмечала, что никто из пользователей и партнеров интернет-магазина «никаких изменений не заметит», напоминает «Радиоточка НСН».

