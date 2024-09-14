СМИ: У части пользователей Wildberries были отменены заказы из-за сбоя

Пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока, однако специалисты компании уже работают над устранением проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

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Как уточнили в Wildberries,в ближайшее время статус заказа будет обновлен на корректный, затем его можно будет забрать в пунктах выдачи. При этом пользователям вернут деньги за обратную доставку товара.

В конце августа сообщалось о сбое в работе маркетплейса Wildberries. В жалобах пользователи уточняли, что они испытывают трудности с загрузкой данных о доставках и покупках и личной информации, также заявляли об отсутствии возможности получить деньги за отмененный заказ.

В июне стало известно о планах по слиянию Russ и Wildberries, руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук отмечала, что никто из пользователей и партнеров интернет-магазина «никаких изменений не заметит», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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