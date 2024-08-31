С начала года продажи аудиокассет на Wildberries выросли в 10 раз

Отмечается, что чаще всего аудиокассеты приобретают жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюменской, Ленинградской и Иркутской областей.

Самой популярной аудиокассетой стал сборник «Новая волна питерского рока» с записями Military Jane, «Кирпичей» и «Короля и Шута», на втором месте по популярности саундтрек из сериала про «КиШ». Замыкает топ-3 альбом «Я люблю тебя, Сергей!» группы «Краски». Одними из самых продаваемых стали четыре записи группы «Браво», которые заняли почти весь топ-10.

В среднем аудиокассета стоит на маркетплейсе 700 рублей, за год цена выросла на 7%.

Ранее стало известно, что выпущенный на виниле альбом группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» стал самой продаваемой пластинкой на маркетплейсе Wildberries, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

