СМИ: Сумма вменяемых Кибовскому взяток превысила 200 млн рублей
Сумма взяток, инкриминируемых бывшему главе Департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, превысила 200 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Изначально экс-чиновнику вменялись взятки на сумму 114,5 млн рублей. Речь шла о восьми эпизодах, однако затем следствие установило ещё два, правда обвинение по ним Кибовскому ещё не предъявлялось.
Уточняется, что это более 97,6 млн рублей, которые экс-глава получил от гендиректора АО «Ренессанс-Реставрация» Ивана Селило, а также 137 тысяч долларов от гендиректора ООО «РСК «Архитектурное наследие».
По версии следствия, Кибовский получал взятки от коммерческих организаций в обмен на содействие в заключении госконтрактов, действуя в рамках организованной группы. Свою вину экс-чиновник не признал, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru