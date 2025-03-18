СМИ: Сумма вменяемых Кибовскому взяток превысила 200 млн рублей

Изначально экс-чиновнику вменялись взятки на сумму 114,5 млн рублей. Речь шла о восьми эпизодах, однако затем следствие установило ещё два, правда обвинение по ним Кибовскому ещё не предъявлялось.

Уточняется, что это более 97,6 млн рублей, которые экс-глава получил от гендиректора АО «Ренессанс-Реставрация» Ивана Селило, а также 137 тысяч долларов от гендиректора ООО «РСК «Архитектурное наследие».

По версии следствия, Кибовский получал взятки от коммерческих организаций в обмен на содействие в заключении госконтрактов, действуя в рамках организованной группы. Свою вину экс-чиновник не признал, сообщает «Свободная пресса».

