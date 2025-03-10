Столкнувшиеся у берегов Британии суда перевозили ядовитое вещество и топливо

В результате столкновения танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong в Северном море произошел разлив авиационного топлива и возник пожар. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию-оператора судна.

По данным аналитической компании Kpler, на борту танкера находилось около 140 тысяч баррелей топлива. Если информация о полном разливе подтвердится, в море могло вылиться до 18 тысяч тонн нефти. Издание Lloyd’s List уточнило, что груз предназначался для нужд властей США и составлял порядка 220 тысяч баррелей авиатоплива.