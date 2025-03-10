Столкнувшиеся у берегов Британии суда перевозили ядовитое вещество и топливо
В результате столкновения танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong в Северном море произошел разлив авиационного топлива и возник пожар. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию-оператора судна.
По данным аналитической компании Kpler, на борту танкера находилось около 140 тысяч баррелей топлива. Если информация о полном разливе подтвердится, в море могло вылиться до 18 тысяч тонн нефти. Издание Lloyd’s List уточнило, что груз предназначался для нужд властей США и составлял порядка 220 тысяч баррелей авиатоплива.
По данным Lloyd’s List, контейнеровоз Solong, шедший под флагом Португалии, перевозил спирт и 15 контейнеров с цианидом натрия — опасным ядовитым веществом, применяемым в промышленности.
Оба судна загорелись после столкновения у побережья Восточного Йоркшира. По последним данным, пострадали 32 человека. Танкер Stena Immaculate ходит под флагом США, передает «Радиоточка НСН».
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