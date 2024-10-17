СМИ: У актера Михаила Ефремова проблемы с дыханием из-за обострения болезни легких

Состояние актера Михаила Ефремова ухудшилось, он с трудом дышит и почти не говорит, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, причиной ухудшения самочувствия актера стало обострение хронической инструктивной болезни легких. Ему необходим ежедневный осмотр медиков. Также есть риск появления дыхательной недостаточности и развития ломкости костей, легочной инфекции и нарушения работы сердца.

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SHOT уточняет, что актер также прекратил курить.

Ранее Ефремов, вопреки информации СМИ, заявил, что не намерен отправляться в зону проведения СВО в качестве танкиста, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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