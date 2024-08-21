«Ефремов болен»: Иван Охлобыстин высказался о возможном УДО для актера
Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП в Москве, нуждается в условно-досрочном освобождении. Об этом заявил актер и режиссер Иван Охлобыстин.
«Пошли разговоры о досрочном освобождении Миши Ефремова... Освободить могут из-за состояния здоровья. Говорят, адвокаты собирают документы: характеристики, справки по медицине, чтобы подать заявление об условно-досрочном освобождении. Ефремов сидит три с половиной года, он болен», — написал Охлобыстин в Telegram-канале.
Артист подчеркнул, что не оставит Ефремова, близкие его «очень любят и продолжают любить». По словам Охлобыстина, к осужденному актеру хорошо относятся в колонии, «потому что он человек хороший».
Актер и режиссер добавил, что больному Ефремову необходимо восстанавливать зубы, также Охлобыстин допустил, что его коллега может вернуться на сцену.
«Конечно, никаких комедийных проектов он больше себе не позволит, и странно это было бы. Но работать будет, я очень на это рассчитываю», — указал артист, подчеркнув, что Ефремов «стал другим» и мог бы ставить классику и драмы.
Ранее СМИ сообщили, что Ефремов в декабре якобы может выйти на свободу по УДО, однако адвокат актера не подтвердил эти данные. Артист был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП в нетрезвом виде, в результате которого погиб человек, напоминает Ura.ru.
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