СМИ: У абонентов мобильных операторов ДНР и ЛНР появится российский префикс +7

Дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 жители ЛНР и ДНР получат к своим мобильным номерам +38 072. При этом новые номера будут соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугагом», поэтому абонентам не потребуется замена SIM-карт.

После перехода в российскую им будут доступны не только входящие и исходящие вызовы в регионах и в Россию, SMS-сообщения, а также возможность аутентификации на портале госуслуг РФ, в соцсетях и мессенджерах.

«Это сейчас особенно важно для тех, у кого родственники и друзья разбросаны в разных городах. Сейчас это не просто возможность оставаться на связи с близкими, это прежде всего прорыв связной блокады», - подчеркнул и.о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Были подписаны договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. Перед подписанием документов президент обратился к россиянам с телеобращением, в котором подробно объяснил, почему иначе войну в Донбассе не остановить. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР.

