СМИ: Туристы из ФРГ и Польши устроили пробки на КПП в Калининградской области

Отмечается, что такой наплыв иностранных туристов был связан с тем, что цены в России ниже чем в Европе, а сервис лучше. Канал писал, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней для граждан Евросоюза стоит €517 на одного человека, что составляет около 47 тысяч рублей. При этом стоимость тура на десять дней летом достигает €695 — 63 тысячи рублей.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов в интервью НСН рассказал, что российские туристы стали чаще посещать Японию после упрощения визового режима, но лучше всего прилетать в эту страну весной.

