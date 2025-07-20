СМИ: Туристы из ФРГ и Польши устроили пробки на КПП в Калининградской области

Туристы из Польши и Германии устроили большие пробки на границе Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, зарубежные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, после чего спрос на бронирование отелей в российском регионе вырос в несколько раз.

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Отмечается, что такой наплыв иностранных туристов был связан с тем, что цены в России ниже чем в Европе, а сервис лучше. Канал писал, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней для граждан Евросоюза стоит €517 на одного человека, что составляет около 47 тысяч рублей. При этом стоимость тура на десять дней летом достигает €695 — 63 тысячи рублей.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов в интервью НСН рассказал, что российские туристы стали чаще посещать Японию после упрощения визового режима, но лучше всего прилетать в эту страну весной.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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