СМИ: Туристы из ФРГ и Польши устроили пробки на КПП в Калининградской области
Туристы из Польши и Германии устроили большие пробки на границе Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, зарубежные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, после чего спрос на бронирование отелей в российском регионе вырос в несколько раз.
Отмечается, что такой наплыв иностранных туристов был связан с тем, что цены в России ниже чем в Европе, а сервис лучше. Канал писал, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней для граждан Евросоюза стоит €517 на одного человека, что составляет около 47 тысяч рублей. При этом стоимость тура на десять дней летом достигает €695 — 63 тысячи рублей.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов в интервью НСН рассказал, что российские туристы стали чаще посещать Японию после упрощения визового режима, но лучше всего прилетать в эту страну весной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Куклачев: РФ и США могли бы обмениваться театральными постановками
- Россиянам объяснили, как из-за вклада в банке могут вырасти счета за ЖКУ
- СМИ: В «Шереметьево» пассажиры «Победы» заблокировали посадку на рейс в Минводы
- СМИ: Туристы из ФРГ и Польши устроили пробки на КПП в Калининградской области
- МЧС: На Камчатке объявили угрозу цунами
- В России ВС разрешил не сносить не мешающий гражданам самострой
- Собянин: Утром над Московским регионом сбили 5 БПЛА ВСУ
- Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 90 дронов ВСУ
- Из-за атаки БПЛА ВСУ на Москву в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»
- Алиев: Азербайджан подготовит международный иск против РФ из-за крушения самолета в Актау
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru