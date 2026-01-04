СМИ: Турагент обманула известную блогершу на 100 млн рублей и «умерла»

Блогерша планировала провести новогодние каникулы за границей в большой компании - с детьми и друзьями. Для организации поездки она обратилась к знакомому турагенту Оксане, которая работает в этой сфере уже 11 лет и ранее не вызывала нареканий у клиентов.

Оксана получила от группы около 100 миллионов рублей за организацию перелёта, трансфера и бронирования отеля. Однако при попытке пройти регистрацию в аэропорту выяснилось, что авиабилеты фальшивые, а бронь в отеле отменена.

Пострадавшие пытались дозвониться до Оксаны, но трубку взял незнакомый мужчина, который сообщил, что турагент скончалась. Связаться с её помощницей, присылавшей поддельные билеты, также не удалось.

Сейчас обманутые туристы обратились в полицию и пытаются выяснить, действительно ли Оксана умерла или нет.

