СМИ: ЦРУ уволило сотрудницу, пожаловавшуюся на домогательства на работе

По данным телеканала, ЦРУ пыталось отговорить женщину от подачи заявления о возбуждении уголовного дела. Однако пострадавшая выдвинула обвинения в домогательствах, ее коллега был осужден.

Адвокат экс-сотрудницы заявил, что ее отстранение от работы было попыткой управления «отомстить» за огласку инцидента и привлечение внимания со стороны контролирующего органа и Конгресса. В свою очередь, ЦРУ опровергло обвинения защитника. В ведомстве подчеркнули, что сотрудницу уволили из-за провала в программе подготовки агентов под прикрытием.

