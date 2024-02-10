СМИ: ЦРУ уволило сотрудницу, пожаловавшуюся на домогательства на работе
Американское Центральное разведывательное управление уволило сотрудницу, пожаловавшуюся на сексуальные домогательства со стороны коллеги. Об этом сообщает NBC.
По данным телеканала, ЦРУ пыталось отговорить женщину от подачи заявления о возбуждении уголовного дела. Однако пострадавшая выдвинула обвинения в домогательствах, ее коллега был осужден.
Адвокат экс-сотрудницы заявил, что ее отстранение от работы было попыткой управления «отомстить» за огласку инцидента и привлечение внимания со стороны контролирующего органа и Конгресса. В свою очередь, ЦРУ опровергло обвинения защитника. В ведомстве подчеркнули, что сотрудницу уволили из-за провала в программе подготовки агентов под прикрытием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru