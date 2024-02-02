СМИ: В Ленобласти задержали учительницу за домогательства к школьнику
Учительницу начальных классов в Ленобласти заподозрили в совращении четвероклассника. Об этом сообщает Life.ru.
По информации СМИ, 11-летний мальчик рассказал матери, что педагог оставляла его после уроков и совершала действия сексуального характера. Она гладила и целовала ребенка. Также обменивалась с ним интимными фотографиями в соцсетях.
После того, как секс-переписку обнаружила мать ученика, женщина обратилась в полицию. В отношении 25-летней учительницы возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. На допросе девушка заявила, что мальчик сам оказывал ей знаки внимания. Теперь ей может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Москве задержали учителя истории, совратившего трех школьниц. Мать одной из пострадавших обнаружила переписку, в которой педагог просит девочку прислать интимные фотографии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru