СМИ: В Ленобласти задержали учительницу за домогательства к школьнику

По информации СМИ, 11-летний мальчик рассказал матери, что педагог оставляла его после уроков и совершала действия сексуального характера. Она гладила и целовала ребенка. Также обменивалась с ним интимными фотографиями в соцсетях.

После того, как секс-переписку обнаружила мать ученика, женщина обратилась в полицию. В отношении 25-летней учительницы возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. На допросе девушка заявила, что мальчик сам оказывал ей знаки внимания. Теперь ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали учителя истории, совратившего трех школьниц. Мать одной из пострадавших обнаружила переписку, в которой педагог просит девочку прислать интимные фотографии, напоминает «Радиоточка НСН».

