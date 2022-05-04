СМИ: ЦРУ начало вербовать россиян через соцсети
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило инструкции на русском языке по установлению связи с американской разведкой. Об этом сообщает Washington Post.
По данным издания, Соединенные Штаты рассчитывают активизировать вербовку россиян на фоне военной спецоперации на Украине. Для этого в соцсетях были опубликованы соответствующие инструкции.
Отмечается, что «обеспокоенные россияне» пытаются взаимодействовать с ЦРУ, и сотрудники разведывательного управления хотят «обеспечить безопасный способ» установления связи, пишет Газета.ру. Так, при взаимодействии разведка рекомендует использовать VPN и другие методы, которые затруднят выявление таких контактов. Желающих работать на ЦРУ граждан просят предоставить данные об уровне доступа к информации, которая может представлять интерес, отмечает телеканал «360».
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