СМИ: Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале

Глава Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе стал одним из ведущих программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Ранее шоу вел юморист Максим Галкин, который не так давно переехал с семьей в Израиль, пишет Ura.ru. Отмечается, что теперь «Сегодня вечером» продолжат снимать с новыми ведущими.

По данным «КП», один из тех, кто заменит Галкина в телеэфире — Цискаридзе. Издание отмечает, что программу с участием знаменитого артиста балета уже отсняли, Первый канал покажет шоу в майские праздники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Максим ГалкинТелевидениеПервый Канал
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