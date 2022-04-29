СМИ: Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале

Ранее шоу вел юморист Максим Галкин, который не так давно переехал с семьей в Израиль, пишет Ura.ru. Отмечается, что теперь «Сегодня вечером» продолжат снимать с новыми ведущими.

По данным «КП», один из тех, кто заменит Галкина в телеэфире — Цискаридзе. Издание отмечает, что программу с участием знаменитого артиста балета уже отсняли, Первый канал покажет шоу в майские праздники.

