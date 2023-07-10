СМИ: Цены на PlayStation и Xbox в России упали до минимума
Стоимость игровых консолей Xbox и PlayStation в России впервые стала ниже, чем на старте продаж в 2020 году. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные ретейлеров.
По информации издания, приставка Xbox Series X изначально стоила 45,5 тысячи рублей, в 2021 году — 50 тысяч, в январе 2022-го — до 60 тысяч. Сейчас консоль можно купить за 40 тысяч рублей. При этом приставка от Sony, стоившая 47 тысяч рублей на старте продаж, сейчас доступна в продаже за 48-56 тысяч, пишет Ura.ru. Еще полгода назад цена консоли составляла около 70 тысяч рублей.
Как отметили в пресс-службе «Ситилинка», высокая стоимость приставок в прошлом была обусловлена их дефицитом. По мере насыщения рынка и сокращения спроса цена снижалась.
По данным интернет-магазина Ozon, Xbox в среднем стали на 22% дешевле чем год назад, PlayStation — на 20%. Однако возможно небольшое повышение цен до осени в связи с сезонностью, доступностью товара и курсом рубля.
Эксперты отмечают, что на стоимость приставок повлияли введенные производителями ограничения. Так, компания Microsoft стала блокировать устройства Xbox, привезенные по параллельному импорту. При этом Sony заблокировала ряд учетных записей, фактический регион использования которых отличается от заявленного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru