СМИ: Цены на печатные книги в начале 2025 года вырастут на 7–10%
Стоимость печатных книг в начале 2025 года вырастет на 7-10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
По данным газеты, издательства объясняют это тем, что в ноябре 2024 года полиграфические услуги подорожали на 20% относительно аналогичных показателей 2023 года. При этом типографии также ожидают роста цен на бумагу и прочие материалы. Помимо прочего маркетплейсы сообщили о повышении комиссий.
Как рассказал гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньева, услуги типографий также повышаются в цене из-за удорожания рабочей силы, роста издержек на логистику и волатильности курса». Вместе с тем компании не увидели предпосылок для спада объема заказов.
Ранее управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько сообщил «Радиоточке НСН», что книжные магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами, при этом сокращение штата сотрудников и минимизация затрат не помогают. По его словам, по предварительным итогам, в России в 2024 году закрылись 220 книжных магазинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru