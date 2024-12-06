СМИ: Цены на печатные книги в начале 2025 года вырастут на 7–10%

По данным газеты, издательства объясняют это тем, что в ноябре 2024 года полиграфические услуги подорожали на 20% относительно аналогичных показателей 2023 года. При этом типографии также ожидают роста цен на бумагу и прочие материалы. Помимо прочего маркетплейсы сообщили о повышении комиссий.

Как рассказал гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньева, услуги типографий также повышаются в цене из-за удорожания рабочей силы, роста издержек на логистику и волатильности курса». Вместе с тем компании не увидели предпосылок для спада объема заказов.

Ранее управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько сообщил «Радиоточке НСН», что книжные магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами, при этом сокращение штата сотрудников и минимизация затрат не помогают. По его словам, по предварительным итогам, в России в 2024 году закрылись 220 книжных магазинов.

